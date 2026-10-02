Политолог заявил, что Европа может оказаться в положении Украины Ищенко: при дальнейшей конфронтации Европа будет разорена так же, как Украина

Москва2 окт Вести.Европа может оказаться в состоянии, сопоставимом с текущим положением Украины, и столкнуться с масштабным экономическим разорением и демографическими потерями. Такой сценарий не исключил политолог Ростислав Ищенко в беседе с ИС "Вести".

Он обозначил два возможных пути для Украины: мягкая капитуляция либо продолжение конфронтации. При втором варианте, по его словам, Европа окажется в состоянии, сопоставимом с текущим положением Украины.

Украинцы рассказывали, что "Украина — це (это — перевод с укр.) Европа". Сейчас "Европа — це Украина". Значит, они находятся в состоянии выбора. Они могут выбрать вариант, о котором мы говорили, — мягкую капитуляцию, а могут выбрать другой вариант — дальнейшую конфронтацию. При дальнейшей конфронтации Европа будет разорена так же, как Украина сейчас разорена. Она даже по сравнению с 2022 годом сейчас находится в очень плохом состоянии, я уже не говорю по сравнению с 2014-м. Про 1991-й просто и вспоминать страшно рассказал Ищенко

Эксперт спрогнозировал серьезные демографические потери в Европе.

Потеряет значительную часть, кстати, своего населения, потому что, помимо тех, кто приехал в Европу за колбасой, уедет сразу. Помимо всего прочего, будут и просто демографические потери. Просто потому, что такое количество населения не сможет в дальнейшем прокормить пояснил он

Политолог обратил внимание, что США уже дистанцируются от Европы и косвенно дают понять, что ряд вопросов можно урегулировать без их прямого участия.

Мы договоримся с Соединенными Штатами за счет Европы, потому что будет что делить и осваивать. И поэтому на некоторое время можно будет таким образом сгладить противоречия. Для Европы это, безусловно, катастрофический вариант, но она по нему идет. Причем обратите внимание: Соединенные Штаты уже дистанцируются от Европы и уже через ее голову начинают нам намекать о том, что, в принципе, можно же и все вопросы порешать и так добавил Ищенко

Ранее военный эксперт Михаил Ходаренок в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" указал на некомпетентность европейских политиков.