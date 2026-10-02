Москва2 октВести.Заявления западных политиков о российской угрозе и неизбежном вторжении с Востока являются беспочвенными, так как они не подкреплены никакими реальными разведывательными признаками подготовки к войне, которая в современных условиях невозможна без длительного стратегического развертывания. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.
Наблюдая за заявлениями европейских политиков о войне и мире, эксперт пришел к неутешительному выводу: им всем не помешал бы ликбез по основам военного дела - они абсолютно не понимают, о чем говорят, и "плавают" в элементарных военных терминах.
Хорошо бы, чтобы значительная часть европейских политиков хотя бы закончила краткосрочные курсы всеобщего военного обучения, поскольку изъясняться с ними в категориях и терминах "стратегии" и "оперативного искусства" - дело практически невозможное. Когда они твердят о российской угрозе, о неминуемом вторжении с Востока, мне все время так и хочется спросить: на чем основывается ваши утверждения? Если вы говорите о вторжении, это значит, что Вооруженные силы Российской Федерации разрабатывают, планируют стратегические наступательные операции на западном направлении? Только так это надо восприниматьзаявил Ходаренок
По его мнению, заявляя об угрозах со стороны России, у европейских политиков должны быть на руках факты - "разведпризнаки".
Либо оперативное развертывание, либо стратегическое развертывание, либо какие-то пункты - назовите хотя бы один. Что вам дает основание делать вывод о российской военной угрозе? За исключением только словесных высказываний, потому что ни одного разведывательного признака, который свидетельствовал бы о разработке подобных планов в России - нетзаявил военный эксперт
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у стран НАТО и Европы нет причин для беспокойства, пока они не планируют действий против России.