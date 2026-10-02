Москва2 окт Вести.Заявления западных политиков о российской угрозе и неизбежном вторжении с Востока являются беспочвенными, так как они не подкреплены никакими реальными разведывательными признаками подготовки к войне, которая в современных условиях невозможна без длительного стратегического развертывания. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил военный эксперт Михаил Ходаренок.

Наблюдая за заявлениями европейских политиков о войне и мире, эксперт пришел к неутешительному выводу: им всем не помешал бы ликбез по основам военного дела - они абсолютно не понимают, о чем говорят, и "плавают" в элементарных военных терминах.

Хорошо бы, чтобы значительная часть европейских политиков хотя бы закончила краткосрочные курсы всеобщего военного обучения, поскольку изъясняться с ними в категориях и терминах "стратегии" и "оперативного искусства" - дело практически невозможное. Когда они твердят о российской угрозе, о неминуемом вторжении с Востока, мне все время так и хочется спросить: на чем основывается ваши утверждения? Если вы говорите о вторжении, это значит, что Вооруженные силы Российской Федерации разрабатывают, планируют стратегические наступательные операции на западном направлении? Только так это надо воспринимать заявил Ходаренок



По его мнению, заявляя об угрозах со стороны России, у европейских политиков должны быть на руках факты - "разведпризнаки".

Либо оперативное развертывание, либо стратегическое развертывание, либо какие-то пункты - назовите хотя бы один. Что вам дает основание делать вывод о российской военной угрозе? За исключением только словесных высказываний, потому что ни одного разведывательного признака, который свидетельствовал бы о разработке подобных планов в России - нет заявил военный эксперт

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у стран НАТО и Европы нет причин для беспокойства, пока они не планируют действий против России.