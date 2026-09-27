Москва27 сен Вести.Доклад Европейского оборонного агентства (EDA) служит дополнительным аргументом в пользу сохранения курса России на укрепление собственной обороноспособности. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Согласно документу, ЕС не успевает нарастить оборонный потенциал к 2030 году в рамках "подготовки к угрозе со стороны РФ". Министры обороны стран Евросоюза должны обсудить документ в понедельник, уточнил Поддубный. По его словам, реакция на доклад будет важным индикатором того, как далеко Евросоюз готов зайти в милитаризации и форсировании военных бюджетов своих стран.

Для нас, в практическом измерении, этот документ служит дополнительным аргументом в пользу сохранения курса на укрепление собственной обороноспособности. Без оглядки на все внутренние противоречия и ресурсные ограничения самого Евросоюза в сфере безопасности заявил Поддубный

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН заявил, что Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией, хотя РФ неоднократно заявляла, что не собирается воевать.