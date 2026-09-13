Москва13 сен Вести.Европа при сохранении нынешнего курса и устремлений скатывается в черную дыру. Об этом военный корреспондент Евгений Поддубный заявил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его словам, сейчас время открытого урока для коллективного Запада со стороны России.

Потому что каждое новое состояние в этой системе противостояния России и коллективного Запада, где Украина – это очень ободранные, уже дрожащие руки, оно для противника сильно хуже. И открытый урок заключается в том, что, ребята, пора вам остановиться, потому что нас потом уже ничем не остановите. А вот в этом смысле просто историю плохо учат … И уничтожение школы советологии на них сказывается не лучшим образом. Не понимают они наши причинно-следственные связи во взаимодействии. Но здесь понятно, что сейчас Украина проигрывает при всех тех вливаниях, которые в нее происходят … Но что будет дальше – это очень серьезный вопрос в первую очередь для Европы, которая при действующем курсе и устремлениях скатывается просто в черную дыру сказал он

Как отмечает Поддубный, при всем гуманистическом подходе к происходящему РФ мало волнует, что будет с Европой.

Просто потому что работает чувство самосохранения, вот за своих как бы хочется переживать, за чужих переживать не хочется. Но, кстати, саммит БРИКС очень показательный, и там хорошо видят тенденции, хорошо видят, к чему все идет. При том, что Западная цивилизация - банкрот сейчас абсолютный. То есть они-то, понятно, в технологическом плане довольно сильны, а вот в морально-этическом плане, в духовном плане, абсолютные банкроты. Соответственно, им надо серьезно подумать считает Евгений Поддубный

Кроме того, военкор Евгений Поддубный заявил, что в России необходимо интенсифицировать разработки в области скрещивания военных и IT-технологий.