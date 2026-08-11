Москва11 авг Вести.Текущий рост мировых поставок вооружений является не краткосрочной реакцией на отдельные конфликты, а устойчивой долгосрочной тенденцией. Об этом в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент информационной службы "Вести", Герой России Евгений Поддубный.

Военкор привел данные, согласно которым за 2021–2025 гг. объем международных поставок крупных вооружений увеличился на 9,2% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом.

Поддубный также отметил, что, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), за последние пять лет импорт вооружений в Европе вырос сразу на 210%. В результате на европейские страны теперь приходится 33% всех мировых поставок.

По словам военного корреспондента, в условиях геополитической напряженности скорость переоснащения и доступ к передовым технологиям становятся ключевыми факторами национальной безопасности для всех стран.

С учетом этих данных текущая ситуация на рынке вооружений выглядит как долгосрочная тенденция, а не как краткосрочная реакция на какие-то отдельные кризисы. В условиях нынешней повышенной геополитической напряженности скорость переоснащения и доступ к передовым технологиям становятся ключевыми факторами национальной безопасности для всех заявил Поддубный

Ранее Поддубный заявил, что Североатлантический альянс, который позиционирует себя публично как оборонительный блок, в действительности начинает гонку вооружений.