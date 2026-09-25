Евросоюз должен быть готов к жесткому ответу России, заявил Караганов Караганов: европейцев можно остановить только жесткой угрозой

Москва25 сен Вести.Европейские страны, которые готовятся к войне с Россией, можно остановить только жестким предупреждением. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

По словам эксперта, России необходимо быть готовой к реализации тех мер, о которых она предупреждала европейские страны в случае дальнейшей эскалации.

Европейцев можно остановить только жестокой угрозой. Мы должны понять, что мы готовы совершить то, что мы им обещали в крайнем случае. Очень не хотелось бы, поскольку, естественно, там люди. Там люди во многом близкой нашей культуре сказал Караганов

Он подчеркнул, что не считает необходимым доводить ситуацию до разрушения Европы, однако, по его мнению, Россия должна быть готова к такому развитию событий.