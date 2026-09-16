Москва16 сен Вести.Слова министра иностранных дел Польши об "очень быстром разгроме" Москвы в случае нападения на Варшаву выдают в Радославе Сикорском "далекого от реальной политики, стратегического планирования" человека.

Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" военный обозреватель радио "Вести ФМ" Михаил Ходаренок.

По его словам, серьезный стратег не оперирует "залихватскими заявлениями".

Настоящее искусство стратегии и политики заключается в понимании, что будет на третьем - четвертом этапе после принятых решений. Разгромим, уничтожим - чем? Самолеты - нет. Но опять-таки, любая карта военная, карта решения командующего на наступательную операцию или общестратегическая часть плана применения вооруженных сил - там всегда есть соотношение сил и средств в таблице … Если бы хотя бы на элементарном уровне разобрался с соотношением сил и средств: сколько у нас, сколько у них. Но не это главное. Для политика - опять-таки [важны] причины, которые могли привести к этому конфликту, ход конфликта, хотя бы в самых общих словах и выражениях, с точки зрения стратегий и устройства послевоенного мира сказал Ходаренок

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, несмотря на громкие заявления НАТО о своем авиационном превосходстве, реальная боеготовность европейских армий низка, они не способны противостоять стремительно растущему технологическому и количественному преимуществу России в дроновой войне, системах ПВО и новейших вооружениях.

Ранее Сикорский выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области, которые заставили бы Москву перебросить туда часть сил с Украины. Данное заявление прозвучало на форуме, прошедшем в Киеве.