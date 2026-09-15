Москва15 сен Вести.Глава МИД Польши Радослав Сикорский по-дилетантски оценивает военную мощь России, говоря о якобы превосходстве республики над РФ в этом вопросе. На это указал помощник президента России Николай Патрушев.

Что же касается оценки Варшавой своих сил, глава польской дипломатии явно по-дилетантски оценивает военную мощь нашей страны сказал он в разговоре с aif.ru

Патрушев подчеркнул, что российские военнослужащие "отнюдь не используют весь свой потенциал" в зоне проведения спецоперации.

Ранее Сикорский заявил, что страны-члены НАТО, включая Польшу, в случае вооруженного конфликта смогли бы одержать быструю победу над Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти заявления "русофобией головного мозга".