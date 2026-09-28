Москва28 сен Вести.Успешные действия Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции не только не останавливают лидеров стран Европы от подготовки своего общества к войне с РФ, но и, наоборот, дают им некий стимул для этого. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, продвижение ВС РФ на Украине не отбивает у европейцев желания ввязаться в войну.

Абсолютно последовательная информационно-психологическая подготовка европейского общества к войне - она не отменяется под воздействием Вооруженных сил России на территории Украины. То есть мне казалось, что чем успешней мы будем двигаться на Украине, тем меньше европейцы будут желать ввязаться в войну. Мне казалось, что это очень примитивная логика, но это все-таки логика. Но она не работает. Мы действительно успешно двигаемся на линии боевого соприкосновения, все видят, что без особого напряжения мы способны разобраться и с военной промышленностью, и с логистикой, и с портами, при всем при том далеко не используя все наши возможности. Но даже это европейцев не останавливает. Им, в некотором смысле, наоборот, это где-то дает стимулы, и они объясняют своему обществу, что пока Украина воюет, мы чувствуем себя спокойно, мы должны максимально сделать все, чтобы Украина воевала долго, тогда мы поживем еще чуть-чуть, а потом Россия обязательно, неминуемо нападет отметил Кнырик

По его словам, на логичные вопросы, почему Россия должна напасть, никто в Европе даже не пытается отвечать.

И, конечно, все цитаты наших военно-политических руководителей, которые говорят о том, что мы не собирались, у нас нет никакой мотивации, у нас нет никакого смысла, мы не собираемся это делать - это все очень-очень технично удаляется и просто не присутствует в информационном пространстве подчеркнул Кнырик

Европейский обыватель, по его мнению, еще сохранил некую долю скепсиса и задает вопросы там, где это пока еще получается.

Получается уже далеко не везде. Осталось заблокировать некоторые социальные сети, осталось ввести цензуру на определенные площадки - их не так много. Как только это все произойдет, тогда вообще нигде не будет никаких вопросов. С точки зрения анализа интернет-пространства все будет стерильно - все готовы воевать, все понимают, что война неминуема и так далее… Поэтому в этой части, конечно, европейцы продолжают украинизироваться, делают это активно, делают это очень эффектно и абсолютно с полным отсутствием какой-либо логики отметил Кнырик

Следующим шагом, по мнению руководителя News Front, будет внушение европейцам того, что единственный шанс Европы на спасение —"победить и раздербанить Россию".

Сейчас, конечно, напрямую они сказать этого не могут, потому что сейчас это вряд ли сработает. Потому что еще пока некая остаточная сытость - она сохранилась, и в этой части, конечно, наверно, рановато запускать. Но, тем не менее, они же уже объяснили европейскому обществу, и европейское общество хоть и возмутилось, но, тем не менее, сделало это не очень сильно, что единственное спасение европейской экономики — это переход на военные рельсы. И некогда известные, кем-то даже любимые автомобильные бренды - в том числе, кстати, и у нас - вдруг резко стали производить дроны, какие-то военную технику, и это все объясняется обществу как острая необходимость подчеркнул Кнырик

Страны ЕС пытаются сорвать переговоры по Украине и готовятся к вооруженному конфликту с Россией, заявил ранее в ходе 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РФ Сергей Лавров.