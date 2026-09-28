Москва28 сен Вести.Никто из нынешних политических деятелей Европы пока не проявляет какого-либо здравого смысла в вопросе отношений с Россией. Об этом заявил ИС "Вести" руководитель информагентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, в странах Европы идет последовательная информационно-психологическая подготовка общества к войне.

К большому сожалению, пока никакого здравого смысла ни в одном европейском политическом деятеле я не наблюдаю, потому что у нас очень многие иногда вдохновляются какими-нибудь Марин Ле Пен (Марин Ле Пен - неформальный лидер "Национального объединения" Франции. - Прим. ред.) и так далее, а потом опять разочаровываются каким-то заявлением. Но если посмотреть логику определенных заявлений, то там она тоже очевидна: что они двигаются в рамках одной конкретной информационно-психологической концепции, отменять которую они абсолютно не намерены. У нас, опять же, на фоне переговоров - заявления, что НАТО войдет на Украину. О чем тут говорить заявил Кнырик

В этом же ключе, по его мнению, нужно рассматривать и провал прошедшего накануне в Швейцарии референдума об ужесточении ее нейтралитета.

Я давно не питаю иллюзий по поводу демократичности выборов, референдумов в этих странах, но я понимаю, что коль такой результат этого референдума есть в паблике, публичный, значит, ровно в этом направлении манипуляция будет двигаться дальше. Даже столь долго нейтральные приняли решение, что нужно в пучину войны вместе со всеми европейцами - примерно же такая логика, это же теперь объясняться будет вот таким образом отметил глава News Front

Накануне жители Швейцарии на референдуме проголосовали против инициативы "Сохраним швейцарский нейтралитет".