Эксперт: жители Северной Европы воинственны, так как никогда не видели войны Политолог Журавлев объяснил русофобию и воинственные настроения Северной Европы

Москва7 авг Вести.Русофобия в государствах Северной Европы и звучащие оттуда заявления о готовности к противостоянию с Россией обусловлены влиянием стран Прибалтики и тем, что их жители не знают, что такое война. Об этом заявил ИС "Вести" научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, нынешнее население стран Северной Европы не воевало никогда.

Северная Европа воевала последний раз, если мне не изменяет память, в Наполеоновские войны, и с тех пор как-то обходилось без этого. И поэтому, когда они говорят, что готовы воевать, они не понимают, о чем говорят. Если, не дай бог, война случится, будет очень тяжело отметил Дмитрий Журавлев

По его словам, росту русофобских настроений в Северной Европе способствует позиция прибалтийских стран.

Это огромная идеологическая трансляция Прибалтики. Прибалтийские страны искренне и совершенно честно нас боятся, а поэтому ненавидят. И эта ненависть транслируется на их бывших хозяев: шведов - Эстония же Швеции принадлежала, - немцев, которым принадлежала Латвия и частью Литва, поляков. Они приходят и говорят: "Ребята, вы понимаете, они нас сейчас завоюют? Вы что? Где вы? Проснитесь, спасайте свою свободу!" объяснил Журавлев

И на эти призывы из Прибалтики, по его словам, реагируют люди, никогда не видевшие войны.

Люди, которые никогда не воевали, жили всегда очень комфортно; Северная Европа фактически не участвовала ни в Первой, ни во Второй мировой войне… Поэтому, когда они говорят: "Мы готовы", они искренни, но говорят о том, чего не знают подчеркнул Дмитрий Журавлев

В июне этого года комитет по обороне Швеции, объединяющий представителей восьми парламентских партий, экспертов и чиновников, представил доклад, в котором допустил возможность вооруженного конфликта между Россией и НАТО в обозримом будущем. До этого шведское правительство в новой арктической стратегии страны назвало Россию наиболее серьезной угрозой для национальной безопасности Швеции. Еще раньше, в мае, Швеция призвала НАТО помогать Украине лучше наводить беспилотники на цели на территории России.