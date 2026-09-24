Журналист Кнырик указал на роль политиков ЕС в подготовке населения к войне

Европейские политики программируют население на будущую войну с Россией Журналист Кнырик указал на роль политиков ЕС в подготовке населения к войне

Москва24 сен Вести.Европейские политики публично готовятся к войне с Россией и преподносят это своему населению как свершившийся факт, программируя таким образом граждан. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик.

По его словам, европейская пропаганда уже дошла буквально до уровня зомбирования населения.

Отдельные европейские лидеры уже опустились до такого программирования конкретного. Говорят: "Я уже тушенкой запасся, я уже насос себе приобрел". То есть они преподносят это все как свершившийся факт – война будет, война будет. Они готовятся к войне отметил Кнырик

Также элиты пытаются убедить европейцев, что только вооруженный конфликт с РФ может спасти экономику Европы.

Ровно то же самое происходит, собственно говоря, и в экономике, потому что они объясняют, в том числе европейскому населению… что на самом деле переход всей экономики, всей промышленности на военные рельсы – это единственный шанс на спасение этой экономики… То есть публично они все готовятся к войне подытожил журналист

Ранее Глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил журналистам, что сделал запасы риса и варенья на случай чрезвычайной ситуации.