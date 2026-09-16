Эксперт заявил, что Европа не готова к мирным переговорам Эксперт Симонов: до весны никаких реальных мирных переговоров мы не увидим

Москва16 сен Вести.Европейская комиссия четко дает понять, что сейчас она не готова ни к переговорам, ни компромиссам. Такое мнение высказал ИС "Вести" гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя выступление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.

Зачем ей пятая статья и заявление о том, что НАТО более не работает? Это бравада, не больше. Это же обращение не только и не столько к европейским депутатам, это обращение и к нам, обращение к США. Европейская комиссия очень четко дает нам понять, что сейчас она ни к каким переговорам и компромиссам не готова. Это к вопросу о возрождении "духа Анкориджа", о чем у нас много говорится относительно активизации наших отношений с Соединенными Штатами. Так что я сильно сомневаюсь, что до весны будет найдена какая-то формула, которая устроит Европейский союз сказал он

Симонов также отметил, что европейцы не признают свои ошибки.

То есть они уверяют себя, своих избирателей и нас в том, что они идут верно. Вот Урсула фон дер Ляйен заявляет: "Мы потеряли в Ормузском кризисе 90 млрд евро". Это ее цифры. Делает ли она выводы отсюда: зачем мы отказались от российских поставок? Ведь Россия надежный поставщик, Россия продолжает снабжать тех, кто желает покупать ее нефть. Газа это тоже касается. Ведь Европейский союз сам принимает санкционные ограничения заключил эксперт

Сегодня председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах разработать новую стратегию безопасности в связи с нарастанием угроз союзу.