Москва16 сен Вести.Еврокомиссия (ЕК) предложит новую стратегию безопасности Евросоюза, которая будет включать обновленную оборонную стратегию по аналогии с 4 статьей договора НАТО. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления в Европарламенте.

По ее словам, европейские доктрина, институты и методы принятия решений не соответствуют новой реальности.

Я... предложу новую стратегию европейской безопасности... Считаю, что пришло время для собственной европейской статьи 4 протокола о безопасности сказала она

Статьи 4 и 5 Североатлантического договора НАТО гласят, что угроза одной стране альянса воспринимается как нападение на всех его членов. При этом в уставе не уточняется, что именно может быть воспринято как угроза или нападение, но предусмотрен механизм консультаций для выработки ответа.