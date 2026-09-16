Подполье: Киев потерял контроль над украинскими силовиками Подполье: киевский режим не может контролировать действия украинских силовиков

Москва16 сен Вести.Киевские власти не способны контролировать действия украинских силовых структур, что подтверждает перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, заявил источник ТАСС в пророссийском подполье.

Люди давно чувствуют себя незащищенными. Сейчас различные организации - ГУР, СБУ, ТЦК, МВД - диктуют свои правила. И нам кажется, что наверху давно утратили контроль над происходящим приводит ТАСС слова источника

Украинским гражданам "остается только наблюдать", пояснил источник.

Желающих все это закончить с каждым днем прибавляется добавил подпольщик

В Киеве 1 сентября произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинские СМИ сообщили, что спецслужбы не поделили между собой мошеннические колл-центры. В перестрелке погиб сотрудник ГУР, еще двое ранены.

Зеленский 2 сентября уволил главу Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ, а также потребовал от спецслужб провести расследование и принять кадровые решения.

Между тем бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что конфликт между СБУ и ГУР говорит о наличии системного кризиса на Украине.

По мнению военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова, перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР свидетельствует о центробежных процессах, разрушающих государственную машину Украины.