Москва16 сенВести.Киевские власти не способны контролировать действия украинских силовых структур, что подтверждает перестрелка между сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, заявил источник ТАСС в пророссийском подполье.
Люди давно чувствуют себя незащищенными. Сейчас различные организации - ГУР, СБУ, ТЦК, МВД - диктуют свои правила. И нам кажется, что наверху давно утратили контроль над происходящимприводит ТАСС слова источника
Украинским гражданам "остается только наблюдать", пояснил источник.
Желающих все это закончить с каждым днем прибавляетсядобавил подпольщик
В Киеве 1 сентября произошла перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР. Украинские СМИ сообщили, что спецслужбы не поделили между собой мошеннические колл-центры. В перестрелке погиб сотрудник ГУР, еще двое ранены.
Зеленский 2 сентября уволил главу Департамента охраны гостайны и лицензирования СБУ, а также потребовал от спецслужб провести расследование и принять кадровые решения.
Между тем бывший подполковник СБУ Василий Прозоров заявил, что конфликт между СБУ и ГУР говорит о наличии системного кризиса на Украине.
По мнению военного эксперта Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александра Степанова, перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР свидетельствует о центробежных процессах, разрушающих государственную машину Украины.