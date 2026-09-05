В Госдуме заявили о начале процесса вооруженных междоусобиц на Украине Депутат Госдумы Шеремет: на Украине начался процесс вооруженных междоусобиц

Москва5 сен Вести.Перестрелка, случившаяся в Киеве между сотрудниками спецслужб СБУ и ГУР, свидетельствует о начале процесса вооруженных междоусобиц на Украине. Об этом РИА Новости заявил член комитета Госдумы по безопасности, депутат от крымского региона Михаил Шеремет.

Открытые боевые действия в Киеве между спецслужбами, публичные расстрелы украинцев представителями ТЦК (аналог военкоматов на Украине - прим. ред​​​.), а также вооруженное противодействие от обычных граждан являются звеньями одной цепи и свидетельствует о том, что на Украине начался процесс вооруженных междоусобиц сказал Михаил Шеремет

По его словам, сегодня простые украинцы лишены законного права на защиту и безопасность.

Перестрелка между сотрудниками СБУ и ГУР произошла 2 сентября в Киеве. По данным СМИ, в результате один сотрудник ГУР погиб, еще двое ранены. Украинские СМИ выдвинули версию, что силовые структуры не могли поделить между собой мошеннические колл-центры.