Глава ФНЭБ считает, что Россия и Европа не готовы к реальным переговорам Глава ФНЭБ: ни Россия, ни Европа не готовы к полноценным переговорам

Москва7 сен Вести.Ни Россия, ни Европа не готовы к реальным переговорам. Такое мнение высказал ИС "Вести" гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, комментируя визит спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера в Москву, а затем в Киев.

Еще за несколько недель до этого события, я сказал, что когда они приедут ... давайте не будем впадать опять же в эйфорию на тему: "Вот, наконец-то приехали, дух Анкориджа возрождается. Вот сейчас все порешаем, мирный план не за горами". Но давайте тоже честно скажем. Увы, это иллюзия и нам по-прежнему крайне далеко до мирной сделки. Потому, что Соединенные Штаты … считают, что обе стороны конфликта должны им заплатить за их услуги. Вот и все. Никакого нового плана у них нет, потому что сейчас ни Россия, ни Европа не готовы к реальным переговорам сказал он

Симонов добавил, что Америке есть, чем поддавить и Россию, и европейцев, но никто ничего не боится.

И сейчас у нас, в общем-то, с европейцами тактика очень похожая. Ее можно описать простой формулой: "К миру через силу". Мы считаем, что Украина не выдержит войны на истощение, а вместе с ней и Европа, которая ее финансирует и обеспечивает оружием. Европейцы считают, что у них еще есть потенциал дроновых атак в глубину нашей территории ... Поэтому входим в зиму, рассчитывая на то, что наши аргументы и на фронте, и с точки зрения опять же атаки по экономическим объектам Украины, и по энергетике Украины накануне зимы окажутся довольно сильными аргументами, после чего весной уже сможем с позиции силы вернуться к переговорному процессу отметил глава ФНЭБ

Ранее телеканал ABC сообщил, что США планируют добиться завершения конфликта на Украине до наступления зимы 2026 года.