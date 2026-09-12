Барбашов назвал причину приезда европейских представителей на переговоры в Киев Депутат: европейцы прибыли в Киев помешать американцам продавить Зеленского

Москва12 сен Вести.Представители Европы приехали в Киев на переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, чтобы не дать им побудить главу киевского режима Владимира Зеленского на подписание какого-либо соглашения по украинскому урегулированию в пользу РФ.

Такое мнение агентству ТАСС озвучил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

В нынешнем раунде переговоров, как об этом неоднократно предупреждали российские власти, Украине через американских посредников были представлены гораздо более жесткие условия урегулирования, чем ранее. Фактически, по признанию украинских представителей, ультиматум. Но и украинская сторона, и поддерживающие ее европейские глобалисты именно этого и ожидали. И поэтому европейцы примчались в Киев, чтобы не дать американцам продавить Зеленского на какое-либо соглашение рассказал Барбашов

Он отметил, что усилия администрации США по украинскому урегулированию или хотя бы по заморозке конфликта выгодны для России.

Глава МИД РФ Сергей Лавров при этом ранее говорил, что способность администрации американского президента Дональда Трампа видеть первопричины конфликта на Украине дает надежду, что контакты по урегулированию с США полезны для каждой из сторон.

5 сентября в Кремле прошла встреча президента России Владимира Путина с Уиткоффом и Кушнером.

6 сентября американские переговорщики прибыли в Киев. По данным украинских СМИ, переговоры проходили в несколько этапов, позднее к ним подключились представители Великобритании, Франции и Германии.