Лавров: контакты по урегулированию на Украине с США полезны для каждой из сторон

Лавров: контакты с США по урегулированию украинского конфликта полезны всем Лавров: контакты по урегулированию на Украине с США полезны для каждой из сторон

Москва8 сен Вести.Способность администрации американского президента Дональда Трампа видеть первопричины конфликта на Украине дает надежду, что контакты по урегулированию с США полезны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

У администрации Трампа с самого начала присутствовали и желание, и способности видеть первопричины конфликта, именно это позволяет рассчитывать, что разговоры, переговоры, контакты с соответствующими посланниками полезны для каждой из сторон сказал министр

Ранее Лавров рассказал о сути переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. По словам главы российской дипломатии, она опирается на позицию президента США Дональда Трампа, включающую невтягивание Украины в НАТО и признание реалий на Земле.