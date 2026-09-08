Москва8 сенВести.Способность администрации американского президента Дональда Трампа видеть первопричины конфликта на Украине дает надежду, что контакты по урегулированию с США полезны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
У администрации Трампа с самого начала присутствовали и желание, и способности видеть первопричины конфликта, именно это позволяет рассчитывать, что разговоры, переговоры, контакты с соответствующими посланниками полезны для каждой из сторонсказал министр
Ранее Лавров рассказал о сути переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве. По словам главы российской дипломатии, она опирается на позицию президента США Дональда Трампа, включающую невтягивание Украины в НАТО и признание реалий на Земле.