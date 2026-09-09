Американский политолог считает, что Киев не готов соглашаться на мир Никсон: Зеленский отвергает любые сделки по урегулированию на Украине

Москва9 сен Вести.Президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в заключении каких-либо сделок для урегулирования конфликта с Россией, считает американский политолог Гарланд Никсон.

По мнению эксперта, украинский лидер продолжает придерживаться жесткой позиции на переговорах. Никсон подверг Зеленского резкой критике в публикации в соцсети X.

Зеленский не приемлет никаких сделок. Его работа сейчас — истребление украинцев, и он намерен выполнить это задание написал Никсон

В понедельник Зеленский заявил, что провел "удачный" и "конструктивный" разговор со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, американские представители "знают многие детали" ситуации на поле боя.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Уиткофф и Кушнер привезли на переговоры с Зеленским обновленные версии документов по урегулированию конфликта на Украине.

В тот же день Зеленский заявил, что по-прежнему выступает против передачи Донбасса в рамках мирного соглашения. Кроме того, он призвал США в следующем году нарастить производство ракет для систем Patriot, чтобы обеспечить Киев дополнительными комплексами.

В субботу президент России Владимир Путин провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Кремле. Переговоры продолжались три часа десять минут. Это стал восьмой визит американских представителей в Россию.

Как ранее рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, глава государства дал Уиткоффу и Кушнеру четкие и исчерпывающие оценки ситуации на земле. Американские представители, по его словам, заявили о готовности учитывать полученную информацию в дальнейшем диалоге с Киевом.