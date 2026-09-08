Марков: война будет продолжаться, надо готовиться к эскалации Марков: никакого прекращения войны не будет, пока Зеленский у власти

Москва8 сен Вести.Украинский конфликт будет продолжаться и эскалироваться, поскольку его прекращение невыгодно ни главе киевского режима, ни его европейским кураторам, замешанным в масштабных финансовых аферах, связанных с военными действиями. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Марков.

По его мнению, переговоры главы киевского режима Владимира Зеленского со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в Киеве не способствовал продвижению к миру.

Мы же все прекрасно понимаем, что никакого прекращения войны, пока Зеленский у власти, не будет. И его европейские кураторы — это одна из самых огромных финансовых афер. ... Там должны будут сесть все, как только прекратится война. ... За каждой фирмой стоит британский либо европейский куратор. И в случае прекращения войны, ну это там десятки, там сотни миллиардов долларов разворованных. Поэтому никаких иллюзий по этому поводу ни у кого нет. Война будет продолжаться, надо готовиться к эскалации заявил Марков

Глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя итоги переговоров с американцами, назвал беседу результативной. Он заявил, что стороны затронули детали всех важных пунктов повестки. По его словам, визит состоялся "не просто так", и стороны продолжают все обсуждать. Глава киевского режима добавил, что Уиткофф и Кушнер "приехали не зря".