"Ради россиян". Во Франции объяснили, почему Зеленский продолжает конфликт Филиппо: Зеленский подтвердил, что конфликт нужен ему для сохранения власти

Москва7 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский после встречи со спецпосланником президента США Стивом Уоткиффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером в очередной раз подтвердил, что конфликт ему необходим для сохранения власти на Украине, заявил лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Так он прокомментировал заявление Зеленского о том, что боевые действия не прекратятся в ближайшее время, а продолжатся еще и этой зимой.

Конечно, ему нужен этот конфликт для сохранения власти и своего обогащения. Ради украинцев, россиян и французов, давайте прекратим способствовать этой войне и коррупции написал он в соцсети X

Французский политик призвал остановить поставки вооружений и передачу финансовой поддержки киевскому режиму.

В субботу 5 сентября в Кремле была проведена встреча президента России Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая продлилась более трех часов. Пресс-секретарь президента РФ назвал визит американских переговорщиков шагом в сторону мира.

Затем американская делегация отправилась в Киев на встречу с Зеленским. По данным украинских СМИ, к переговорам также подключились представители Великобритании, Франции и ФРГ. По итогам Уиткофф заявил, что рассчитывает на проведение трехсторонней встречи по украинскому урегулированию.