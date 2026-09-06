Москва6 сенВести.Продолжать конфликт с Россией в текущих реалиях глупо, заявил внештатный советник главы киевского режима Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов в интервью британскому изданию Guardian.
По его словам, на сегодняшний день конфликт превратился в войну городов и инфраструктуры, а подобные действия ведут только к разрушению экономики двух стран.
Поэтому это глупо. Мы должны остановить эту войнузаявил он
В воскресенье, 6 сентября, на переговоры по урегулированию украинского конфликта в Киев прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Днем ранее они участвовали в переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.