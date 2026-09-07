Экс-помощник Кучмы раскритиковал Зеленского за слова о Донбассе Соскин: Зеленский сорвал мирные предложения США по Украине словами о Донбассе

Москва7 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский сорвал мирные предложения США по Украине, отказавшись обсуждать вопрос о Донбассе ради мирного соглашения с Россией, заявил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости.

Зеленскому стоит подписать соглашение о мире, пока не поздно, однако вместо этого глава киевского режима "воротит нос", затягивает украинский конфликт и пытается торговаться за Донбасс, отметил Соскин.

[Спецпосланник президента США Стивен] Уиткофф прибыл в Киев, чтобы поговорить о мире, а Зеленский ему выдал в ответ, что он по-прежнему против того, чтобы отдать Донбасс ради мирного соглашения. Да кто тебя спрашивает? Соглашайся на то, что тебе говорят, а не упрямься, как баран приводит РИА Новости слова Соскина

Зеленский дал понять, что Киев не готов отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения с Россией.

С таким заявлением глава киевского режима выступил после переговоров с Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером.