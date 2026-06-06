Упустили окно возможностей: в КНР сравнили Украину с неудачливым инвестором Sohu: Украине из-за Зеленского надо готовиться к новым территориальным потерям

Москва6 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский за последний год упустил множество благоприятных шансов на урегулирование украинского конфликта, и сейчас окно возможностей стремительно закрывается.

Об этом говорится в статье, опубликованной китайским порталом Sohu. Авторы сравнивают Украину с неопытным и не слишком неудачливым инвестором на бирже, который упорно отказывается сокращать убытки.

Сначала она (Украина – прим. ред.) потеряла 20%, после чего решила немного подождать, чтобы выйти в ноль. Затем потеряла еще 40% и решила, что отступать нет смысла. К тому моменту, когда убытки станут критическими и она решит действовать, акции уже снимут с торгов на бирже отмечается в публикации

В этой связи издание призвало украинское руководство принять условия России, чтобы сохранить государство, армию и шансы на восстановление.

Однако, продолжил портал Sohu, в настоящее время Украина из-за политики Зеленского рискует столкнуться с новыми территориальными потерями. При этом США практически прекратили оказывать Киеву поддержку, а помощь со стороны Евросоюза остается недостаточной.

5 июня помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для переговоров, где его готовы принять и поговорить.