Песков: у НАТО нет причин беспокоиться, пока альянс не идет против РФ

Песков заявил, что у НАТО нет причин беспокоиться, пока альянс не идет против РФ Песков: у НАТО нет причин беспокоиться, пока альянс не идет против РФ

Москва1 окт Вести.У НАТО и Европы нет причин для беспокойства, пока они не планируют действий против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Если в Европе или в НАТО никто не претендует на то, чтобы нам угрожать, соответственно, нет оснований для беспокойства сказал Дмитрий Песков

В настоящее время НАТО проводит воздушные учения вблизи Калининграда с целью, обозначенной как контроль над российским эксклавом​​​. По мнению постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, эти учения являются прямой угрозой применения силы, а не действиями оборонительного характера.

Сегодня помощник российского президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что в НАТО пожалеют, если предпримут какие-либо агрессивные военные действия в отношении Калининградской области.

По мнению Дмитрия Пескова, Российская Федерация никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на неотъемлемую часть нашего государства.