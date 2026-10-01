Москва1 октВести.У НАТО и Европы нет причин для беспокойства, пока они не планируют действий против России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Если в Европе или в НАТО никто не претендует на то, чтобы нам угрожать, соответственно, нет оснований для беспокойствасказал Дмитрий Песков
В настоящее время НАТО проводит воздушные учения вблизи Калининграда с целью, обозначенной как контроль над российским эксклавом. По мнению постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, эти учения являются прямой угрозой применения силы, а не действиями оборонительного характера.
Сегодня помощник российского президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что в НАТО пожалеют, если предпримут какие-либо агрессивные военные действия в отношении Калининградской области.
По мнению Дмитрия Пескова, Российская Федерация никогда не допустит, чтобы кто-то посягал на неотъемлемую часть нашего государства.