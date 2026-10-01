Патрушев: если НАТО начнет агрессию против Калининграда, то пожалеет об этом

Патрушев предупредил НАТО о последствиях в случае агрессии против Калининграда Патрушев: если НАТО начнет агрессию против Калининграда, то пожалеет об этом

Москва1 окт Вести.В НАТО пожалеют, если предпримут какие-либо агрессивные военные действия в отношении Калининградской области. С таким заявлением выступил помощник российского президента, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает ТАСС.

Помощник главы государства напомнил, что Москва неоднократно декларировала свою готовность адекватно отвечать на любые угрозы своим приграничным территориям.

Он подчеркнул, что, если Североатлантический альянс перейдет от риторики к реальным агрессивным действиям в регионе, то его руководство неизбежно пожалеет о принятом решении.

Начнут какие-то агрессивные военные действия - пожалеют об этом констатировал Николай Патрушев

Во время программы "Итоги года" в декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления.