"Никакой не оборонительный, а агрессивный блок": Патрушев раскрыл природу НАТО Патрушев: НАТО — не оборонительный, а крайне агрессивный блок

Москва1 окт Вести.Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев в ходе рабочей встречи с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных дал оценку характеру Североатлантического альянса. По его словам, заявления западных стран и самого блока о приверженности оборонительной доктрине не соответствуют действительности.

Патрушев отметил, что регулярно слышит от представителей Запада и НАТО утверждения об оборонительной направленности альянса, однако реальность свидетельствует об обратном.

Я слышу регулярно заявления Запада, и в частности блока НАТО, который себя позиционирует как оборонительный. На самом деле он никакой не оборонительный, это крайне агрессивный блок, и ведет себя агрессивно, и заявления звучат агрессивные отметил он

Евросоюз и НАТО напрасно обсуждают возможную блокаду Калининграда, поскольку не учитывают вероятную реакцию России, ранее отмечал кипрский журналист Алекс Христофору.