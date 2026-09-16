Лавров назвал продвижение НАТО к границам России нахрапистым Сергей Лавров: Россия не планирует нападать на страны НАТО

Москва16 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал продвижение Североатлантического альянса к границам РФ как "нахрапистое", подчеркнув, что Запад не научился равноправному взаимодействию и сделал однозначный выбор в пользу сдерживания Москвы.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что Россия не намерена нападать на европейские страны. В то же время дипломат напомнил о предупреждении президента Владимира Путина: в случае потенциального нападения Европы на Россию конфликт окажется кратким.