Москва11 сенВести.Заявление главы МИД Сергея Лаврова о возможных последствиях нападения на Россию стало предупредительным выстрелом в сторону Европы, заявил отставной американский офицер Скотт Риттер в YouTube-канале.
Это своего рода предупредительный выстрел в сторону Европы, где такие люди как Фридрих Мерц, канцлер Германии, открыто заявляют о желании предоставить Украине дальнобойное ударное оружие для нападения [на Россию]отметил Риттер
По его словам, Лавров пытается таким образом предупредить Запад и не совершать безрассудных действий в отношении России.
Именно это Лавров и пытается донести. Но если вы [европейские лидеры] подумаете хоть на секунду, что можете что-то предпринять, то игра закончитсяподчеркнул Риттер
Между тем Лавров напомнил слова президента Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет "совершенно другой и очень короткой".
В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин подчеркнул, что у Москвы нет планов угрожать Европе, а сообщения о враждебности Москвы по отношению к Европе являются спекуляциями.