На Западе отреагировали на "предупредительный выстрел" Лаврова в сторону Европы Риттер: слова Лаврова стали предупредительным выстрелом в сторону Европы

Москва11 сен Вести.Заявление главы МИД Сергея Лаврова о возможных последствиях нападения на Россию стало предупредительным выстрелом в сторону Европы, заявил отставной американский офицер Скотт Риттер в YouTube-канале.

Это своего рода предупредительный выстрел в сторону Европы, где такие люди как Фридрих Мерц, канцлер Германии, открыто заявляют о желании предоставить Украине дальнобойное ударное оружие для нападения [на Россию] отметил Риттер

По его словам, Лавров пытается таким образом предупредить Запад и не совершать безрассудных действий в отношении России.

Именно это Лавров и пытается донести. Но если вы [европейские лидеры] подумаете хоть на секунду, что можете что-то предпринять, то игра закончится подчеркнул Риттер

Между тем Лавров напомнил слова президента Владимира Путина о том, что в случае нападения Европы на Россию война будет "совершенно другой и очень короткой".

В ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Путин подчеркнул, что у Москвы нет планов угрожать Европе, а сообщения о враждебности Москвы по отношению к Европе являются спекуляциями.