Лавров напомнил слова Путина о последствиях возможного нападения Европы на РФ Лавров напомнил европейским элитам слова Путина о последствиях противостояния

Москва8 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров напомнил слова президента РФ Владимира Путина о последствиях возможной агрессии со стороны Европы.

Как сообщалось, российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским президентом Дональдом Трампом подчеркнул, что у Москвы нет планов угрожать Европе.

Лавров в эфире федерального телевидения вспомнил слова Путина, который ранее заявлял, что в случае нападения Европы на Россию война будет "совершенно другой и очень короткой".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о том, что от России якобы исходит экзистенциальная угроза в отношении Европы. Дипломат назвала заявление европейской коллеги фобией, которая поддается лечению.