В ЕС предупредили о реакции России на блокаду Калининграда Журналист Христофору: НАТО и ЕС напрасно обсуждают блокаду Калининграда

Москва1 окт Вести.Евросоюз и НАТО напрасно обсуждают возможную блокаду Калининграда, поскольку не учитывают вероятную реакцию России. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.

НАТО и ЕС должны отнестись к этим предупреждениям Москвы очень серьезно. Если они задумали провернуть какое-то вторжение или даже блокаду Калининграда, то пусть знают, что жесткий ответ со стороны России неминуем сказал он

Журналист также отметил, что странам Запада стоит обратить внимание на уничтожение военной инфраструктуры Киева и еще раз оценить, нужно ли им усиливать конфронтацию с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что союзники по НАТО отрабатывают у российских границ сценарии наступления и блокады Калининградской области.

До этого глава российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова сообщала о беспрецедентном росте военной активности НАТО у границ России. По ее словам, Калининградская область находится в зоне особого внимания альянса.