Москва1 октВести.Евросоюз и НАТО напрасно обсуждают возможную блокаду Калининграда, поскольку не учитывают вероятную реакцию России. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале.
НАТО и ЕС должны отнестись к этим предупреждениям Москвы очень серьезно. Если они задумали провернуть какое-то вторжение или даже блокаду Калининграда, то пусть знают, что жесткий ответ со стороны России неминуемсказал он
Журналист также отметил, что странам Запада стоит обратить внимание на уничтожение военной инфраструктуры Киева и еще раз оценить, нужно ли им усиливать конфронтацию с Россией.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что союзники по НАТО отрабатывают у российских границ сценарии наступления и блокады Калининградской области.
До этого глава российской делегации на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Юлия Жданова сообщала о беспрецедентном росте военной активности НАТО у границ России. По ее словам, Калининградская область находится в зоне особого внимания альянса.