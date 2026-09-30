Захарова: если Европа нападет на Россию, это будет уже совсем другая война

МИД РФ раскрыл последствия нападения Европы на Россию Захарова: если Европа нападет на Россию, это будет уже совсем другая война

Москва30 сен Вести.В случае нападения Европы на Россию это будет уже совсем другая война, она будет очень короткой. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Если Европа нападет на Россию, это будет уже совсем другая война, она будет очень короткой сказала Захарова в интервью РИА Новости

По ее словам, сейчас в непосредственной близости от российских границ проводятся учения НАТО, отрабатываются наступательные сценарии, в том числе блокада Калининградской области и изоляция российских портов на Балтике.

Во время программы "Итоги года" в декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления.