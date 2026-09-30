Захарова заявила, что НАТО отрабатывает наступление и блокаду Калининграда Захарова: НАТО отрабатывает наступление и блокаду Калининградской области

Москва30 сен Вести.Союзники НАТО отрабатывают сценарии наступления и блокады Калининградской области вблизи российской границы. Об этом заявила официальный представитель МД РФ Мария Захарова.

В интервью РИА Новости она заявила, что НАТО также отрабатывают возможную изоляцию российских портов на Балтике, а также переброску войск союзников через Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей.

В непосредственной близости от наших границ проводятся агрессивные учения союзников, в ходе которых отрабатываются наступательные сценарии против нашей страны сказала дипломат

Сегодня на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности руководитель российской делегации Юлия Жданова заявила, что фиксируется беспрецедентный рост военной активности НАТО у российских границ, причем в зону особого внимания блока входит Калининградская область.

Она предупредила, что в случае попыток "отрыва" Калининградской области от остальной части нашей страны Россией будут предприниматься все необходимые меры для защиты своей территории.

Во время программы "Итоги года" в декабре 2025 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет уничтожать все угрозы для Калининградской области в случае их появления, однако надеется, что их не будет. Глава государства предупредил, что угрозы блокады региона будут чреваты крупномасштабным вооруженным конфликтом.