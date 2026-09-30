Посольство РФ: Москва готова задействовать все средства для защиты Калининграда Посольство: Россия готова использовать ЯО для защиты Калининграда

Москва30 сен Вести.Россия готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты Калининградской области в случае изоляции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства РФ в Ирландии.

В диппредставительстве подчеркнули, что недальновидная европейская политическая элита играет в опасную игру.

Не стоит заблуждаться: Россия будет готова задействовать весь свой арсенал, включая ядерное оружие, для защиты своей территории, если страны НАТО попытаются изолировать Калининградскую область от остальной части страны говорится в заявлении

Информация о том, что Североатлантический альянс готовит воздушную и морскую блокаду Калининграда и Калининградской области, как отмечается, вызывает серьезную обеспокоенность у Москвы.

Ранее в посольстве РФ в Бельгии предупредили, что безответственный курс блока в отношении Калининградской области увеличивает риски вооруженного столкновения.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что республика не отправит своих солдат воевать против России в случае, если НАТО спровоцирует такой конфликт.