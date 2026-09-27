Москва27 сенВести.Словакия не отправит своих солдат воевать против России в случае, если НАТО спровоцирует такой конфликт. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
В интервью словацкому телеканалу ТА3 Фицо указал, что он, будучи премьером, пытается защитить свою страну.
Мы будем уважать статью 5 [о коллективной обороне НАТО], но не будем отправлять словацких солдат, если тут кто-то спровоцирует войну с Россиейзаявил он
По словам премьера, победить в таком конфликте стандартным оружием было бы невозможно.
Закончить войну с Россией можно было бы только ядерным ударом с одной и другой стороны, потом уже никого не будет беспокоить, что будет, а чего не будетдобавил Фицо
В интервью он также признал, что Словакии больше подходит военный нейтралитет.