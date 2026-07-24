Фицо заявил, что Словакия никогда не будет членом "коалиции желающих"

Фицо заявил, что Словакия не присоединится к "коалиции желающих" Фицо заявил, что Словакия никогда не будет членом "коалиции желающих"

Москва24 июл Вести.Словакия не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ).

Как председатель правительства Словакии официально заявляю, что Словакия не была, не является и не будет членом коалиции желающих, которая поддерживает войну на Украине написал Фицо

Он отметил, что как председатель правительства он не участвовал ни в одном заседании "этого военного объединения".

В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами выступили Великобритания и Франция. Политический обозреватель Андрей Перла считает, что России не стоит опасаться этого объединения, так как на текущий момент оно не обладает достаточным потенциалом для реализации заявленных угроз, сообщала ИС "Вести".