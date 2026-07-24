Москва24 июлВести.Словакия не была и не будет членом "коалиции желающих", которая поддерживает конфликт на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в РФ).
Как председатель правительства Словакии официально заявляю, что Словакия не была, не является и не будет членом коалиции желающих, которая поддерживает войну на Украиненаписал Фицо
Он отметил, что как председатель правительства он не участвовал ни в одном заседании "этого военного объединения".
В "коалицию желающих" входят более 30 стран, ее инициаторами выступили Великобритания и Франция. Политический обозреватель Андрей Перла считает, что России не стоит опасаться этого объединения, так как на текущий момент оно не обладает достаточным потенциалом для реализации заявленных угроз, сообщала ИС "Вести".