Фицо: поиском предлога для конфликта с РФ Запад прикрывает свои проблемы

Фицо рассказал, в чем видит причину поиска Западом "предлога для конфликта с РФ" Фицо: поиском предлога для конфликта с РФ Запад прикрывает свои проблемы

Москва20 сен Вести.Западные страны ищут предлог для конфликта с Россией, прикрывая неспособность решить свои проблемы. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети.

Военная риторика Запада и поиск предлога для военного конфликта с Россией должны прикрыть неспособность либерального мира решить такие элементарные вызовы сказано, в частности, в сообщении

В посте Фицо уточняется, что он имеет в виду такие вызовы, как цены на энергоресурсы, достаток энергоресурсов, а также вопрос незаконной миграции.

Премьер Словакии заверил, что не допустит того, чтобы военнослужащих республики втягивали в какой-либо военный конфликт, спровоцированный странами Североатлантического альянса.

Ранее Фицо заявлял, что некоторые западные политики пытаются разжечь конфликт между НАТО и Россией. Как он выразился, "мы стоим перед смертельной опасностью".