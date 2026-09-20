Москва20 сенВести.Западные страны ищут предлог для конфликта с Россией, прикрывая неспособность решить свои проблемы. Такое мнение выразил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на своей странице в соцсети.
Военная риторика Запада и поиск предлога для военного конфликта с Россией должны прикрыть неспособность либерального мира решить такие элементарные вызовысказано, в частности, в сообщении
В посте Фицо уточняется, что он имеет в виду такие вызовы, как цены на энергоресурсы, достаток энергоресурсов, а также вопрос незаконной миграции.
Премьер Словакии заверил, что не допустит того, чтобы военнослужащих республики втягивали в какой-либо военный конфликт, спровоцированный странами Североатлантического альянса.
Ранее Фицо заявлял, что некоторые западные политики пытаются разжечь конфликт между НАТО и Россией. Как он выразился, "мы стоим перед смертельной опасностью".