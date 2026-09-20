Фицо: Словакия не отправит своих солдат воевать с Россией

Фицо: Словакия не намерена отправлять своих солдат воевать с Россией Фицо: Словакия не отправит своих солдат воевать с Россией

Москва20 сен Вести.Словакия не намерена отправлять своих солдат воевать с Россией, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, сообщает ТАСС.

Страны, которые стремятся разжечь военный конфликт между НАТО и Россией в угоду своим национальным интересам, не вправе перекладывать ответственность на другие страны, а обязаны отвечать за это самостоятельно, подчеркнул Фицо.

Пока у власти находится мое правительство, никто не отправит словацких солдат за пределы Словакии воевать с Россией или любой другой страной на основании сфабрикованного предлога приводит ТАСС слова Фицо

Премьер-министр Словакии призвал "прекратить говорить о ложной солидарности".

В Евросоюзе мы не способны проявить солидарность даже в вопросе цен на электроэнергию добавил Фицо

Политик выразил обеспокоенность по поводу возможного масштабного конфликта между НАТО и Россией, для которого ищут только предлог. Обстановка в Европе еще никогда не была настолько напряженной, как сейчас, уточнил Фицо.

По его мнению, стратегия западных стран поставить Россию на колени через поддержку Украины потерпела крах.