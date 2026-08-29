Фицо призвал Евросоюз отказаться от милитаризации и русофобии Фицо: ЕС должен отказаться от русофобии и наращивания вооружений

Москва29 авг Вести.Евросоюз - изначально мирный проект, а потому Брюссель должен отказаться от русофобии и милитаризации, заявил премьер Словакии Роберт Фицо.

Политик подчеркнул, что каждое государство должно уважать законные интересы других стран, а потому вместо демонизация России, попытки вытеснить ее из Европы и превращения ЕС в инструмент против нее Брюссель должен сосредоточиться на дипломатии.

Евросоюзу не нужно больше оружия и русофобии. ЕС нужно больше дипломатии и конкретные экономические планы, которые помогут экономике цитирует Фицо телеканал ta3

Ранее Фицо заявил, что Словакия не была и не будет членом "коалиции желающих" и не станет поддерживать киевский режим в украинском конфликте. Он подчеркнул, что не участвовал ни в одном заседании "этого военного объединения".