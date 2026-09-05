Москва5 сенВести.Стратегия западных стран поставить Россию на колени через поддержку Украины потерпела крах, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
По его мнению, конфликт на Украине мог завершиться еще весной 2022 года, если бы Киев подписал подготовленное тогда соглашение с Россией. Фицо считает, что западные страны рассчитывали "поставить Россию на колени" за счет масштабной политической, военной и финансовой поддержки Украины.
Эта стратегия полностью потерпела крах, и Запад отказывается признать ошибку и продолжает разжигать огонь под котлом войны, ведь сегодня не гибнут ни британские, ни немецкие, ни французские солдатысказал словацкий премьер в видеообращении, опубликованном в соцсетях