Фицо: Запад потерпел крах в попытке поставить Россию на колени Премьер Словакии заявил, что стратегия Запада по России потерпела полный крах

Москва5 сен Вести.Стратегия западных стран поставить Россию на колени через поддержку Украины потерпела крах, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

По его мнению, конфликт на Украине мог завершиться еще весной 2022 года, если бы Киев подписал подготовленное тогда соглашение с Россией. Фицо считает, что западные страны рассчитывали "поставить Россию на колени" за счет масштабной политической, военной и финансовой поддержки Украины.