Фицо: Киеву одобрили кредит на €90 млрд, а он уже кричит о том, что денег нет

Фицо осудил Украину за очередное требование денег Фицо: Киеву одобрили кредит на €90 млрд, а он уже кричит о том, что денег нет

Москва2 сен Вести.Евросоюз (ЕС) одобрил выделение Украине кредита в размере 90 млрд евро, но Киев уже кричит о том, что денег нет. На это указал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе пресс-конференции, которую транслировал словацкий телеканал ТА3.

Вы заметили, что Украина уже кричит о том, что у нее нет денег? Кредит на 90 миллиардов был одобрен, а они уже просят очередные деньги сказал он

Политик добавил, что Словакия никогда не была и не будет частью никакого финансового механизма, который бы поддерживал продолжение боевых действий на Украине. Как минимум пока председателем правительства является Фицо.

Я никогда не соглашусь на европейском уровне с тем, чтобы Словакия стала частью какого-то кредита или финансового дара, которые бы вели к поддержке войны на Украине подчеркнул премьер-министр

ЕС согласовал кредит Украине в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Из них около 60 млрд предназначены для военных нужд. Сейчас глава киевского режима Владимир Зеленский добивается досрочного предоставления части из 45 миллиардов евро, запланированных на 2027 год, на фоне дефицита военного бюджета, который оценивается в 27 млрд долларов.