Москва27 сенВести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республике подошел бы военный нейтралитет. Об этом он заявил в интервью словацкому телеканалу ТА3.
При этом он заметил, что Словакия привержена идеям НАТО и поддерживает выполнение обязательств, налагаемых блоком.
Признаюсь, что Словакии больше подошел бы военный нейтралитет. Это мое мнениесказал премьер
Словакия стала членом НАТО в 2004 году.
Ранее Фицо заявил, что западные страны ищут предлог для конфликта с Россией, прикрывая неспособность решить свои проблемы.