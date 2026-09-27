Фицо: Словакии больше подошла бы нейтральная позиция в военных вопросах

Фицо признал, что Словакии больше подходит военный нейтралитет Фицо: Словакии больше подошла бы нейтральная позиция в военных вопросах

Москва27 сен Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что республике подошел бы военный нейтралитет. Об этом он заявил в интервью словацкому телеканалу ТА3.

При этом он заметил, что Словакия привержена идеям НАТО и поддерживает выполнение обязательств, налагаемых блоком.

Признаюсь, что Словакии больше подошел бы военный нейтралитет​​​. Это мое мнение сказал премьер

Словакия стала членом НАТО в 2004 году.

Ранее Фицо заявил, что западные страны ищут предлог для конфликта с Россией, прикрывая неспособность решить свои проблемы.