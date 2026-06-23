Москва23 июн Вести.Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что в случае эскалации вокруг Калининградской области единственным способом защитить регион, по его мнению, может стать ядерный удар по столицам стран Европейского союза. Об этом он заявил изданию Лента.ru.

Колесник отметил, что, исходя из геополитического положения области, других вариантов он не видит.

Вот у нас Калининградская область. Не дай бог, вот вокруг нее там будет зона напряженности. У нас только один вариант защитить Калининградскую область - это ядерный удар по столицам Европейского союза сказал он

Колесник пояснил, что Калининградская область окружена территориями стран ЕС и НАТО, поэтому при возникновении вокруг нее зоны напряженности, как он считает, у России останется только один вариант защиты - нанесение ядерного удара по европейским столицам. По словам депутата, если в сторону региона будет направлено большое количество беспилотников, Москва, по его оценке, будет вынуждена сначала применить тактическое ядерное оружие.

Парламентарий также заявил, что в случае использования тактического ядерного оружия переход к стратегическому может занять не часы, а минуты. Он подчеркнул, что, по его мнению, западные страны не оставляют России иных вариантов в случае угрозы Калининградской области.

Колесник добавил, что позиция по защите региона уже была обозначена президентом России Владимиром Путиным. Депутат напомнил, что российский лидер, говоря о возможной угрозе Калининградской области, заявлял о готовности использовать все виды оружия против противника.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных заявил, что в региональном правительстве создадут министерство региональной безопасности.