Москва22 июнВести.Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в правительстве появится министерство региональной безопасности, которое возглавит Дмитрий Коннов.
Дмитрий Коннов с 1996 проходил военную службу. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Имеет множество наград.
В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности: реагирование на ЧС и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборонаотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Ведомство начнет работать с 29 июня.