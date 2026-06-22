Москва22 июн Вести.Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных сообщил, что в правительстве появится министерство региональной безопасности, которое возглавит Дмитрий Коннов.

Дмитрий Коннов с 1996 проходил военную службу. Последние полтора года командовал ротой добровольческого подразделения. Имеет множество наград.

В министерстве будут централизованы все вопросы безопасности: реагирование на ЧС и внутренние угрозы, более эффективное взаимодействие со службами и правоохранительными ведомствами, гражданская оборона