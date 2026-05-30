Нижегородски губернатор объявил о создании в регионе нового министерства Министерство защиты объектов создается в Нижегородской области

Москва30 мая Вести.В составе правительства Нижегородской области появится новый орган исполнительной власти – министерство защиты объектов региона. Указ, вносящий изменения в структуру областного правительства, подписал губернатор Глеб Никитин.

Новый орган, а также министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, будет курировать заместитель председателя правительства Владимир Тужилин.

В региональном правительстве формируется единый блок, в котором, по словам губернатора, будут сосредоточены функции, которые относятся к вкладу Нижегородской области в обороноспособность страны и обеспечению безопасности самого региона.

Это и всестороннее содействие Министерству обороны РФ, и защита неба над регионом, объектов его коммунально-энергетического комплекса, которые являются одними из основных целей атак вражеских беспилотников подчеркнул Никитин

Как написан нижегородский губернатор в мессенджере MAX, основная цель изменений – консолидация в едином блоке правительства ключевых функций, связанных с обеспечением безопасности.