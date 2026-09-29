В НАТО заявили, что альянс не представляет угрозы для России

В НАТО заявили, что блок не угрожает России В НАТО заявили, что альянс не представляет угрозы для России

Москва29 сен Вести.НАТО является исключительно "оборонным альянсом" и "не угрожает России". Об этом, по данным ТАСС, заявила представитель Североатлантического блока Алисон Харт.

Таким образом она прокомментировала предупреждение Москвы о том, что Россия задействует все имеющиеся средства, если НАТО попытается изолировать Калининградскую область.

Я могу подтвердить, что Россия направила нам предупреждение, и мы ответили заявила Харт

По ее словам, в ответном документе руководство Североатлантического альянса "в очередной раз" отметило, что он является "исключительно оборонным" и что "никакая деятельность НАТО не представляет угрозы для России". Кроме того, в заявлении говорится о намерении блока "продолжать поставлять оружие Украине" и "защищать каждый дюйм своей территории".

28 сентября посольство России в Брюсселе проинформировало, что направило НАТО официальное предупреждение. В дипмиссии отметили, что авантюрная и безответственная политика блока увеличивает риск прямого военного конфликта с Россией. Дипломаты в этой связи подчеркнули, что РФ применит все доступные средства, если НАТО предпримет любые попытки отрезать Калининградскую область от остальной части страны.

В российской дипмиссии указали на беспрецедентное усиление военной активности блока у западных границ России, включая активизацию маневров с отработкой наступательных операций, а также резкое усиление агрессивной риторики западных политиков.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее выступил за проведение учений НАТО возле Калининградской области.

Между тем военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, комментируя учения НАТО Strike Warrior, заявил, что альянс находится в плену иллюзий по вопросу захвата Калининграда.