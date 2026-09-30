Москва30 сен Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что альянс получил от российской стороны предупреждение. В нем говорится, что в случае попыток воздушной или морской блокады Калининградской области Россия задействует весь свой арсенал, в том числе ядерный.

Я не могу разглашать содержание, но да, мы получили это письмо, и это примерно то, о чем они сообщили СМИ приводит его слова Reuters

При этом Рютте заверил страны Прибалтики, соседствующие с Калининградом, что им не стоит беспокоиться. Других членов НАТО он призвал продолжить поддерживать Украину и инвестировать в ее оборонную промышленность.

Ранее посольство РФ в Ирландии сообщило, что Москва готова задействовать весь арсенал, включая ядерный, если Калининградскую область попытаются изолировать. В дипмиссии отметили, что сообщения о вероятной воздушной и морской блокаде региона вызывают у России глубокую обеспокоенность. Кроме того, президент РФ Владимир Путин ранее предупреждал, что попытка блокады Калининграда приведет к невиданной ранее эскалации.