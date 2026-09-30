Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что дела на Украине обстоят хорошо В НАТО оценили ситуацию на Украине на фоне нехватки средств ПВО

Москва30 сен Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что дела на Украине в целом обстоят хорошо, несмотря на угрозы для крупных городов, энергетической инфраструктуры и логистики, а также острую нехватку зенитных ракет. Об этом он сообщил, выступая на профильной конференции в Брюсселе.

Отвечая на вопрос журналистов о пессимистичных оценках западных СМИ, Рютте заверил, что реальное положение дел гораздо лучше, однако признал наличие серьезных проблем с защитой воздушного пространства. По его словам, страны НАТО в настоящее время активно ищут дополнительные запасы ракет-перехватчиков для поставок Киеву.