WSJ: Украина может лишиться всех исправных самолетов F-16 к концу 2026 года

Украина рискует остаться без боеспособных истребителей F-16 к концу года WSJ: Украина может лишиться всех исправных самолетов F-16 к концу 2026 года

Москва30 сен Вести.Более половины из переданных Украине реактивных истребителей F-16 выведены из боевого состояния и находятся на техническом обслуживании, пишет американская The Wall Street Journal.

Согласно данным издания, F-16 нуждаются в этапном осмотре после каждых 300 часов полета. Такая проверка необходима для поддержания в рабочем состоянии двигателя, авионики, гидравлики, топливопроводов и других систем.

Обслуживанием украинских истребителей занимается бельгийская Sabena Aerospace Engineering, получившая от США контракт на сумму до 235,5 млн долларов. При этом в США аналогичные работы выполняются за две-шесть недель, а в Бельгии ремонт одного самолета может растянуться на 40 недель.

При нынешних темпах эксплуатации и обслуживания Киев израсходует оставшиеся к концу года сообщил источник газеты

На данный момент F-16 являются главным средством борьбы с реактивными беспилотниками, отмечает WSJ. По словам самих украинских летчиков, им удалось сбить порядка 2,5 тыс. дронов и 650 крылатых ракет. Однако на фоне проблем с обслуживанием большинство истребителей сегодня не задействовано.